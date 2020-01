Ceará abre seletivas para categoria de base do futebol feminino

Visando a disputa do Campeonato Cearense Feminino Sub-18 desta temporada, o Ceará fará seletiva para atletas do futebol feminino com idades entre 14 e 17 anos. Os teste acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de janeiro na Cidade Vozão, CT do clube voltado para as categorias de base.

Com um crescimento explícito nas duas últimas temporadas, o Ceará está abrindo espaço para mais uma categoria dentro do clube. Já trabalhando com as modalidades profissional e Sub-20 no feminino, agora o Vovô também será representado com uma equipe Sub-18 durante o Estadual deste ano.

Os testes serão realizados nos dias 24, 25 e 26 deste mês de janeiro na Cidade do Vozão, Centro de Treinamento localizado em Itaitinga. Os treinos acontecerão das 14h às 17h no primeiro dia e das 8h às 11h nos dois últimos.

Para que possa se inscrever, é necessária a apresentação de alguns documentos pessoais e médicos. Veja abaixo.

Ficha de Inscrição;

Original e cópia do RG da atleta e responsável autenticado;

Atestado médico de aptidão à prática de atividade física de alta intensidade – Original com validade máxima de 90 dias;

Eletrocardiograma acompanhado de laudo médico – Original com validade de 90 dias;

Documento comprovando a condição de responsável legal do menor, em não sendo o pai ou mãe da mesma.