Caucaia deve seguir caminho do Guarasol e rescindir com atletas: "será inevitável"

O Guarany de Sobral não deverá ser o único clube do Campeonato Cearense a rescindir contrato com todos os atletas. Diante do cenário problemático e das dificuldades financeiras pela paralisação da competição graças ao coronavírus, o Caucaia tem grandes possibilidades de seguir o mesmo caminho.

Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, o presidente do clube, Roberto Góes, afirmou que caso o cenário para o mês de abril seja o mesmo do atual, de paralisação das atividades, o clube irá adotar esta medida.

"Dei 15 dias de férias aos atletas, até o fim do mês, pagando os dias trabalhados normalmente. Mas será inevitável segurar. Estamos aguardando um posicionamento da Federação (Cearense de Futebol) e, em seguida, tomar uma decisão como a do Guarany. Com certeza a medida é rescindir com a maioria do elenco", revelou Roberto.

"O impacto financeiro é muito grande. Muito mesmo. Tá inviável segurar o prejuízo. A gente tem jogador com contrato até 2021, jogadores promessas e pratas da casa. Estamos preocupados em como segurar esses atletas. A gente está sem o Campeonato Cearense, Fares Lopes não sabemos se vai ter continuidade... Alguns a gente tem que segurar, mas quem tem contrato até maio, fim do Campeonato Cearense, vamos ter que rescindir todos. A receita tá zero", lamenta o dirigente.

O Caucaia participa de forma inédita da Primeira Divisão do Campeonato Cearense. Atual campeão da Taça Fares Lopes, está na 6ª colocação da 2ª fase do Estadual e com chances de conseguir uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2021.