Campeonato "Que Onda Massa" leva 170 atletas à praia do Titanzinho

O primeiro campeonato beneficente "Que Onda Massa" realizado neste fim de semana (11 e 12 de maio) levou 170 participantes a surfarem quase mil ondas em dois dias de evento na praia do Titanzinho.

Atletas entre 8 e 16 anos divididos em sete categorias, sendo cinco masculinas (sub 8 a sub 16) e duas femininas (sub 14 e sub 16).

"O evento inicialmente estava previsto para 150 participantes, mas nós atingimos 170. Foi um excelente nível de participante. As ondas ajudaram bastante também e as famílias estavam juntas de seus filhos", pontua o organizar e idealizador do evento, Ricardo Ramalho.

O objetivo do evento é descobrir e revelar talentos. "O interesse foi se unir ao projeto Metamorfose que existe no Titanzinho e iniciar com um evento diferente, o qual a gente está promovendo a primeira etapa e pretendemos fazer mais quatro este ano no Ceará", acrescenta.

O evento convidou 13 escolas a selecionarem os seus estudantes, seja porque nunca participaram de um campeonato ou por já terem um nível mais elevado. Além de colégios de Fortaleza, contaram com a presença de participantes de Paracuru e Taiba.

"É um campeonato aberto de surfe, com fins sociais, juntando as escolinhas da Barra do Ceará até o Cais do Porto e logicamente chamando cidades vizinhas, celeiros realmente de grandes competidores e grandes surfistas", destaca.

Foto: Thiago Gadelha

Embora não tenha cobrado taxa de inscrições, o evento contou com sistema informatizado. "Digno dos maiores campeonatos promovidos aqui pelo Estado", completa Ricardo. Fora premiação para os destaque da competição. "Os participantes ganharam uma premiação digna, com troféus, medalhas, kits com roupas e outros utensílios", aponta.

Ao fim desta primeira edição, a ideia é continuar aumentando o número de atletas inscritoss e do nível dos competidores.

"Esperamos agora que depois desse primeiro campeonato a gente possa levar para Leste-Oeste, para Barra do Ceará, fazer uma nova competição aqui no Titanzinho e contar com apoio ainda maior que nós contamos nessa primeira edição", afirma.

Sub 8: 1- Felipe Silva 2- Iago Belloti 3- Nicolas Silva 4- Carlor ZionFotos: Thiago Gadelh Sub 10: 1- Felipe Silva 2- Nicolas Silva 3- Marleson Silva 4- Samuel BarbosaFotos: Thiago Gadelh Sub 12: 1- Romulo Brandao 2- Ariel Maloy 3- Ismael Silva 4- Wesley SilvaFotos: Thiago Gadelha Sub 14: 1- Pedro Rian 2- Francois Marques 3- Sandro Costa 4- Ramon ClaretinoFotos: Thiago Gadelha Sub 14 Feminino: 1- Ster Cavalcante 2- Gabriela Queiroz 3- Ana Lia Costa 4- Ana DavilaFotos: Thiago Gadelha Sub 16: 1- Italo Oliveira 2- Pedro Rian 3- Renan Wellinton 4- Gabriel VitorFotos: Thiago Gadelha Sub 16 Feminino: 1- Vitoria Carneiro 2- Iasmin Silva 3- Laura Beatriz 4- Laiane SantosFotos: Thiago Gadelha

Pódio

Sub 8 masculina

1- Felipe Silva

2- Iago Belloti

3- Nicolas Silva

4- Carlor Zion

Sub 10 masculina

1- Felipe Silva

2- Nicolas Silva

3- Marleson Silva

4- Samuel Barbosa

Sub 12 masculina

1- Romulo Brandao

2- Ariel Maloy

3- Ismael Silva

4- Wesley Silva

Sub 14 masculina

1- Pedro Rian

2- Francois Marques

3- Sandro Costa

4- Ramon Claretino

Sub 14 feminino

1- Ster Cavalcante

2- Gabriela Queiroz

3- Ana Lia Costa

4- Ana Davila

Sub 16 masculino

1- Italo Oliveira

2- Pedro Rian

3- Renan Wellinton

4- Gabriel Vitor

Sub 16 feminino

1- Vitoria Carneiro

2- Iasmin Silva

3- Laura Beatriz

4- Laiane Santos