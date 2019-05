Campeonato de Surf para a garotada no Titanzinho agita fim de semana

Nos dias 11 de 12 de maio, acontece o primeiro campeonato beneficente “Que Onda Massa”, na praia do Titanzinho, com uma proposta de descobrir e revelar talentos. A praia do Titanzinho, localizada no bairro Serviluz, é considerada uma das melhores para a prática do surf no país. Hoje, existem várias escolas de surf no local, com o objetivo de resgatar a cidadania das crianças e jovens do bairro. Estarão disponíveis 5 categorias no Masculino (Sub/8, 10, 12, 14 e 16) e duas no femimino (Sub/14 e 16), com as baterias começando às 8 horas nos dois dias.

A iniciativa pioneira já formou várias gerações de talentos, entre eles o bicampeão mundial Pro-Junior Pablo Paulino e os campeões mundiais Tita Tavares e Fábio Silva. Tita e Fábio estarão prestigiando o campeonato.

O evento é beneficente, não tendo custo algum de inscrição. As mesmas serão direcionadas para as instituições que promovem as atividades relacionadas ao surf das regiões circunvizinhas. Todos os atletas deverão estar freqüentando regularmente ambiente escolar e devidamente matriculados nas instituições dos projetos sociais.

"O campeonato é de cunho social, com esta primeira etapa sendo aberta para escolas da periferia de Fortaleza. São 13 escolas, desde o Caça e Pesca até a Barra do Ceará. Será uma garotada desde o Sub/8 até o Sub/16. São crianças que aproveitarão o movimento social no Titanzinho para surfar. Como o curso não tem inscrição e terá premiação interessante aconteceram muitas adesões. Muitas crianças não participavam de outros campeonatos porque não tinham como pagar inscrição. E nós queríamos incluir o máximo de garotos e garotas surfistas", declarou um dos organizadores, Ricardo Ramalho.