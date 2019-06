Camarões ameaça abandonar o campo contra a Inglaterra por causa do VAR

A Inglaterra confirmou o favoritismo e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina com a vitória por 3 a 0 sobre Camarões neste domingo (23). Mas o jogo ficou marcado pelas duas ameaças das jogadoras africanas de abandonar o campo por causa do árbitro do VAR.

Na primeira reclamação, o árbitro de vídeo confirmou um gol marcado pelas inglesas. Depois anulou outro anotado por Camarões, o que gerou revolta na africanas, que choravam e não queriam continuar jogando. As jogadoras inglesas então tiveram de convencer a atacante Ajara Nchout, que queria ir para o vestiário, a continuar em campo.

Nas quartas de final, a Inglaterra enfrenta a Noruega na próxima quinta-feira (27).