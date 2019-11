Basquete Cearense sofre apagão na segunda etapa e perde para o Botafogo em casa

Em jogo bastante disputado, o Basquete Cearense perdeu para o Botafogo na noite desta quarta-feira (6) no CFO pela sexta rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Superior no primeiro, terceiro e quarto períodos, o Carcará marcou apenas cinco pontos no segundo quarto e não conseguiu reverter a vantagem do alvinegro carioca, que acabou vencendo pelo placar de 72 a 76. Com o resultado, o Botafogo chega aos oito pontos e sobe para a 11ª posição; o time cearense vai a seis, mas cai para o 13º lugar.

O Basquete Cearense começou bem o jogo, e chegou a ficar na frente no primeiro quarto (20 x 19). No segundo período, porém, o Carcará despencou de rendimento e marcou apenas cinco pontos. O Botafogo aproveitou o baixo desempenho do adversário e cresceu na partida, com destaque para o pivô Lucas Monteiro, que sozinho marcou dez pontos, e para o armador Coelho, que marcou cinco pontos. O Alvinegro carioca encerrou o segundo quarto com 14 pontos de vantagem para os cearenses (25 a 39).

No terceiro e no quarto períodos, o Basquete Cearense teve a vantagem numérica e chegou a empatar a partida, mas não conseguiu virar o placar e deixou escapar o resultado. Com a derrota, o Carcará ampliou o jejum sem vencer, e engatou a terceira derrota seguida na competição, além de sair da zona de classificação para os playoffs.

O próximo jogo do Basquete Cearense é contra o Flamengo nesta sexta-feira (8), às 21h10, também no CFO. O Botafogo volta às quadras na próxima terça-feira (12), às 20h, contra o São Paulo no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro.