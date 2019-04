Atlético/MG formaliza proposta para contratar Rogério Ceni

Após admitir interesse no técnico Rogério Ceni, o Atlético/MG entrou em contato e formalizou uma proposta para contar com o comandante do Fortaleza durante a Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria mineira tem a intenção de assinar com o treinador até o fim de 2020, quando se encerra o mandato da gestão de Sérgio Sette Camara. Uma definição deve ocorrer ainda nesta semana.

>Após derrota para o Fortaleza, Lisca não é mais treinador do Ceará

>Assista à coletiva de Rogério Ceni após a conquista do título

>Acompanhe o tempo real da final entre Ceará e Fortaleza

>Torcidas de Ceará e Fortaleza recebem times com mosaicos

>Mega-foto: amplie e se ache entre os torcedores do Fortaleza

Em coletiva após o título do Fortaleza no Campeonato Cearense, neste domingo (21), quando a equipe venceu o Ceará por 1 a 0, Ceni agradeceu ao interesse do Galo, mas revelou que deseja seguir no Leão. O comandante viajou para São Paulo, nesta segunda-feira (22), para acompanhar o pai, que está internado desde a semana passada por complicações de saúde. A equipe tricolor ainda não confirmou a proposta, mas reiterou que tem contrato com o treinador até o final da temporada.

O Atlético/MG procura um técnico desde a demissão de Levir Culpi, no dia 11 de abril. Sob comando do interino Rodrigo Santana, o clube perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro. Antes de Ceni, a diretoria mineira procurou por Tiago Nunes, do Athletico/PR, mas o contato foi recusado.