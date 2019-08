Às vésperas do Clássico-Rei, Ceni torce por permanência de Ceará e Fortaleza na Série A

O Clássico-Rei do próximo sábado (3), às 19 horas, na Arena Castelão, reserva um capítulo à parte na história de Ceará e Fortaleza. Além de ser o primeiro na era dos pontos corridos, a partida marca a ascensão do futebol cearense no cenário nacional. Deixando a rivalidade de lado, o técnico Rogério Ceni afirmou torcer pela permanência de Vovô e Leão na Série A do Brasileiro.

"Gostaria de ver os dois na Série A do ano que vem. Seria uma coisa muito positiva para o Estado. Quando essas duas equipes estão juntas em uma mesma série, a tendência é que uma puxe a outra no crescimento, na estrutura, nas contratações, o Estadual mais forte. Sei que é muito difícil Fortaleza e Ceará permanecerem, mas se isso acontecer, vai ser extremamente positiva para a parte esportiva do Estado. Faria com que as duas equipes seguissem em evolução", explicou.

Empatados na tabela, com 14 pontos cada, os representantes cearenses estão divididos por conta do saldo de gols, com o Ceará em 13º, e o Fortaleza logo atrás, em 14º. No Leão desde o ano passado, Ceni vai disputar o nono Clássico-Rei como técnico - três derrotas, três empates e duas vitórias. Em 2019, no entanto, o comandante não perdeu para o Vovô e está há quatro jogos invicto. Mesmo com retrospecto recente positivo, cobrou atenção do elenco leonino para não ser surpreendido pelo rival alvinegro.

"Sei que o Ceará tem um ótimo time, muito bom, fez ótimos jogos no Brasileiro. Esse jogo com o Fluminense foi muito bom, venceu o Palmeiras. Eu assisti ao jogo contra o Internacional. Acho o Ceará um belíssimo time e requer muita preocupação da nossa fase", analisou.

Escalação do Fortaleza

Romarinho foi titular contra o Corinthians, mas deixou o campo por desgaste muscular Foto: Camila Lima / SVM

Para o duelo, a única baixa do Fortaleza é o atacante Éderson, que se recupera de cirurgia no joelho e retorna aos gramados apenas no fim da temporada. Anunciados como reforços em julho, o meia Mariano Vázquez e volante Nenê Bonilha estão aptos para estrear diante do Ceará. A única dúvida fica com Romarinho, que sentiu desgaste físico contra o Corinthians e não treinou em duas oportunidades durante a semana.

A provável escalação é: Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho, Quintero e Carlinhos; Juninho e Felipe; Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista e André Luís.