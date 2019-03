Após primeiro gol na temporada, Marcinho espera ser titular contra Moto Club

O Fortaleza já vencia o Floresta por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), quando Marcinho invadiu a área, driblou o goleiro e ampliou a vantagem, decretando a classificação às semifinais do Campeonato Cearense. Opção entre os reservas nas cinco partidas que disputou, o atacante deseja ganhar oportunidade no time principal diante do Moto Club, sábado (23), às 16h, no Estádio Castelão, do Maranhão.

"Fui decisivo no jogo de ontem, estou muito feliz por voltar a marcar. Espero sair jogando contra o Moto Club e fazer um grande jogo com a camisa do Fortaleza", declarou.

Titular na campanha do título nacional tricolor, quando marcou três vezes, o gol de Marcinho na última partida foi o primeiro da temporada. Com 23 anos e passagem pelo Internacional/RS, o atleta revelou que o técnico Rogério Ceni tem um modo de trabalho diferenciado com os atletas.

"Ceni passa pouca coisa sobre o adversário para o grupo, ele vai chamando individualmente e explicando para cada um o que precisamos fazer dentro de campo", comentou.

A partida contra o Moto Club é válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Na liderança do Grupo A, com nove, mesma pontuação do Santa Cruz, o Leão garante vaga nas quartas com uma vitória.