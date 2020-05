Após aval para volta aos treinos, Campeonato Cearense poderá ser reiniciado no começo de julho

Após o Governo do Estado liberar os clubes de futebol a retomarem os treinamentos nesta segunda-feira, 1º de junho, a projeção se volta para a possibilidade de retorno das partidas, o que poderá ocorrer cerca de um mês depois. A possibilidade mais forte no momento é que o Campeonato Cearense seja reiniciado no começo de julho.

A chance é grande, mas ainda não definitiva. Isso acontecerá se tudo ocorrer conforme o plano de retomada das atividades econômicas no Estado, divulgado pelo governador Camilo Santana, na última quinta-feira (28).

Caso os órgãos públicos de saúde atestem a queda do número de contaminados e de óbitos no período, e os clubes consigam se organizar, a expectativa é que os jogos do Estadual voltem a ser disputados na 3ª fase do plano do Governo, prevista para o início de julho.

Indagado pelo Sistema Verdes Mares, o secretário do Esporte e Juventude (Sejuv), Rogério Pinheiro, confirmou a possibilidade.

"É o que a gente está buscando propor. A gente apresenta propostas e avalia a possibilidade. Os protocolos são colocados à disposição e sob análise da Secretaria de Saúde, que vai avaliar as medidas de higienização, de segurança... É uma proposta. Estamos torcendo que tudo evolua muito bem, poderemos ter essa possibilidade", disse.

A intenção é que se possa realizar todos os jogos restantes do Campeonato Cearense ainda durante o mês de julho, antes de agosto.

"Não é uma afirmação exata. Mas há a expectativa que possa voltar em meados de julho, com portões fechados, e possa concluir pelo menos o Campeonato Cearense. E, posteriormente, ver como proceder em relação ao Campeonato Brasileiro", destacou.

Para que isso possa se concretizar, além do aval do Governo do Estado e das autoridades sanitárias, será realizado um protocolo próprio para os jogos, com participação dos clubes, e determinação de outras ações que devem ser realizadas, além das estabelecidas nos protocolos de treinos.

"O foco inicial foi preparar o protocolo de treinos. Agora, partindo desse primeiro momento, que os treinos poderão voltar, vamos sentar novamente para estabelecer o protocolo do campeonato. Estabelecer protocolos para que a gente possa dar segurança a tudo, atletas, comissão técnica, ao staff, todas as pessoas envolvidas na execução das partidas".

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, confirmou o planejamento.

"Primeiro, trabalhamos para a volta dos treinos. Agora, vamos fazer já o preparo técnico do campeonato em si. Tudo vai ter um cuidado muito grande".