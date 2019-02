Não foram apenas os R$ 1,4 milhão e o confronto confirmado com o Corinthians que fazem o Ceará comemorar a passagem nos pênaltis contra o Foz do Iguaçu, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27). O Vovô superou um trauma histórico ao vencer pela primeira vez nas penalidades na competição.

O goleiro Fernando Henrique, com duas defesas na decisão, foi fundamental na conquista alvinegra. Ao todo, em 24 participações na Copa do Brasil, o Alvinegro já havia disputado 3 disputas nas penalidades e havia perdido as três oportunidades.

A primeira vez aconteceu em 2003, quando o Vozão enfrentou o Flamengo. Na primeira partida, venceu por 1 a 0, com gol de Garrinchinha. Mas no segundo jogo, sofreu gol no finzinho, com Zé Carlos, e teve que passar pelo tormento das cobranças. O time do Rio de Janeiro levou a melhor.

Dez anos depois, o Vozão voltava a encarar as cobranças, após devolver um placar de 3 a 0 para o ASA, no Presidente Vargas lotado. No fim, mais uma decepção.

No ano passado, após dois empates com o Atlético/PR, mais uma decisão. Wescley perdeu a última cobrança, que culminou com a eliminação alvinegra. Curiosamente, no fim do ano, Wescley marcaria contra o Atlético/PR, fora de casa, no gol que selaria a permanência alvinegra na Série A do Campeonato Brasileiro.