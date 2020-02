Anunciado pelo Fortaleza, Madson segue treinando pelo Corinthians

Recém anunciado pelo Fortaleza, Madson treinou com a equipe do Corinthians nesta sexta-feira (21). Sem ainda ter assinado contrato e realizado exames médicos pelo Tricolor do Pici, o atacante é aguardado na capital cearense e tem chegada prevista para quarta-feira (26).

O novo reforço do Leão vem a pedido do técnico Rogério Ceni. Hábil e veloz, o atacante de 20 anos tem o estilo prefiro do treinador. Nesta temporada, o atleta participou de dois jogos pelo Campeonato Paulista e um pela Copa Libertadores.

Sem ainda ter assinado ou realizado os exames médicos pelo Tricolor do Pici, Madson participou dos trabalhos no CT Joaquim Grava, em São Paulo, neste sexta (22).

Com contrato de empréstimo junto ao Timão até dezembro deste ano, a chegada do atacante na capital cearense está prevista para a próxima quarta-feira (26), segundo informou a assessoria de comunicação do Fortaleza.