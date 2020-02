Fortaleza contrata atacante Madson, do Corinthians

O Fortaleza anunciou a contratação do atacante Madson, de 20 anos. O atleta pertence ao Coritnhians e chega por empréstimo até dezembro. O detalhe do contrato é que há uma cláusula de compra fixada para a diretoria tricolor se houver o interesse na extensão do vínculo do jogador.

No início da temporada, Madson estava no elenco sub-23 do time paulista. Ascendeu ao profissional sob o comando de Tiago Nunes para a disputa do Torneio da Flórida e atuou inclusive contra o Guaraní, do Paraguai, pela Libertadores. Em 2020, soma cinco partidas e nenhum gol.

A contratação ocorreu com aval do técnico Rogério Ceni, que deseja mais atacantes de velocidade no plantel. Antes, o Leão havia tentado um acordo por Gustavo, artilheiro do Brasil com a equipe em 2018, mas o centroavante também do Corinthians optou por fechar com o Internacional.

O vínculo de Madson com o Timão é até junho de 2023. Revelado pelo Joinville, passou por Coimbra/MG e teve grande destaque no Atlético/GO, quando participou de 12 jogos na último ano e foi campeão goiano.

Ficha Técnica

Nome completo: Madson de Souza Silva

Data de nascimento: 26/08/1999

Posição: Extremo Direito

Idade: 20

Altura:1,69 m

Nacionalidade: Brasil

Clubes: Joinville, Atlético (GO), Corinthians.