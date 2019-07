4ª edição do Pedalando por Fortaleza com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do passeio ciclístico Pedalando por Fortaleza, uma realização da TV Diário. O evento propõe visitar a cidade de Fortaleza em um passeio ciclístico onde serão apreciados lugares encantadores da cidade, além de contribuir para a saúde dos participantes.

A 4ª edição do Pedalando por Fortaleza acontecerá no dia 7 de julho de 2019, com saída prevista 6h, da Praça da Gentilândia, Benfica.

Serão disponibilizados kits para participar do passeio ciclístico, no entanto, o evento é aberto ao público, não sendo obrigatório o uso de camisa e/ou qualquer produto do kit. Terão direito ao kit as 400 pessoas inscritas no site do projeto que primeiro comparecerem ao local e hora da retirada do kit.

A retirada do kit acontecerá no dia 05/07/2019, sexta-feira, de 8h às 18h na Portaria do Sistema Verdes Mares localizada em frente a Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. A retirada do kit somente acontecerá mediante apresentação de documento com foto e doação de 2kg de alimentos (arroz ou feijão). Os alimentos arrecadados serão doados para instituições sociais de Fortaleza. Caso os kits tenham esgotado no momento da sua retirada, você pode optar por doar e colaborar com a causa apesar de não receber o kit.

Concurso da bicicleta mais enfeitada

Durante a 4ª edição do passeio ciclístico Pedalando por Fortaleza haverá um concurso da bicicleta mais enfeitada com premiação. No aquecimento para o passeio, haverá um desfile das bicicletas participantes no concurso para os demais presentes e jurados. O julgamento das bicicletas será realizado por Comissão Avaliadora, formada por apresentadores e funcionários da TV Diário presentes no evento. A premiação do vencedor do concurso será um voucher no valor de R$ 100,00. A solenidade de premiação ocorrerá durante a realização do Pedalando por Fortaleza.

Percurso

A 4ª edição do Pedalando por Fortaleza terá um percurso de aproximadamente 12km, com saída da Praça da Gentilândia pela Avenida 13 de Maio, dobrando na Rua Barão do Rio Branco e seguindo por esta rua até a Dr. João Moreira em direção à Avenida Presidente Castelo Branco indo pela Avenida Alberto Nepomuceno e retornando pela rua Dr. João Moreira em direção em a rua Major Facundo. Da Major Facundo, o passeio prossegue pela Avenida Duque de Caxias, dobra na rua Padre Ibiapina e pega a Rua Meton de Alencar em direção a Senador Pompeu, prosseguindo pelas avenidas dos Expedicionários e Eduardo Girão alcançado a rua Marechal Deodoro até Praça da Gentilândia, finalizando o passeio.

O Pedalando por Fortaleza é uma realização da TV Diário com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio de O Boticário.

Inscrições no site: tvdiario.tv.br/pedalandoporfortaleza