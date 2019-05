No 1º jogo da final do NBB, Flamengo vence Franca por 82 a 68

O Flamengo começou muito bem a decisão da temporada 2018/2019 do Novo Basquete Brasil (NBB)com uma vitória convincente, diante do Franca, ontem, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Por sinal, a equipe rubro-negra não atuava por lá desde 2015. E seu reencontro com a praça esportiva foi em grande estilo, aplicando 82 a 68 no Franca, que chegou às finais prometendo boas atuações e disputa acirrada pelo título.

Mas com a determinação dos jogadores do Fla, como foram os casos de Olivinha, que anotou 23 pontos, e Anderson Varejão, que saiu com 10 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, não teve como o time paulista reagir ao longo dos quatro quartos.

E por falar em Varejão, ele foi protagonista de um lance emblemático na partida. Em jogada de ataque, ele não conseguir frear após receber um toco e voou por cima da placa de publicidade do ginásio. Ele só foi parar porque caiu em cima da mesa de hidratação do Franca. Alguns faziam sua hidratação. Varejão não se machucou, mas ficou marcado por esta situação.

Com a vitória, o Flamengo abriu 1 a 0 na série das finais do NBB, que podem chegar a até cinco confrontos. Por sinal, os próximos quatro jogos já estão marcados.

Na quinta-feira (23), às 20 horas, no Ginásio Pedrocão, casa do Franca, será realizada a segunda partida. Em seguida, os confrontos estão agendados para os dias 25 de maio, 1º e 8 de junho.