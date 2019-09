Monegasco da Ferrari conquista emocionante pole em Singapura

O piloto Charles Leclerc teve o melhor desempenho no treino classificatório para a etapa de Singapura da Fórmula 1. Na manhã de ontem, o piloto obteve o menor tempo no Q3, com 1m36s217. Lewis Hamilton vai largar na segunda colocação, após cravar 1m36s408 no treino. Quem sairá da terceira posição é o alemão Sebastian Vettel, que terminou a volta em 1m36s437.

O piloto monegasco da Ferrari foi pole position e vencedor das duas etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Após o treino, Leclerc explicou que chegou a perder o controle do carro em alguns momentos, mas conseguiu superar os problemas para garantir o melhor tempo na classificação.

"Estou extremamente feliz. Foi uma volta muito boa, mas tiveram vários momentos em que quase perdi o controle (do carro). Preciso agradecer ao meu time, eles foram fantásticos", explicou.

Lewis Hamilton, que ficou na segunda colocação, enalteceu o desempenho das Ferraris no circuito de Marina Bay.

"Não sei de onde a Ferrari tirou esse ritmo, não era potencialmente uma das pistas deles, mas o Charles fez uma grande volta. Eu acho que nós poderemos ser agressivos na corrida e, se der tudo certo, dividí-los", declarou Hamilton.

Por fim, Sebastian Vettel analisou a sua volta. O piloto vinha tendo um bom desempenho, mas caiu um pouco de ritmo no Q3.

"O final da volta no Q3 não foi tão bom, mas algumas vezes as coisas acontecem assim. Nós fomos rápidos hoje e é sempre divertido dar umas voltas aqui. Estou ansioso para a corrida", explicou Vettel.

A prova do Grande Prêmio de Singapura acontece neste domingo (22), às 9h10 (horário de Brasília), no circuito de Marina Bay. A TV Verdes Mares transmite e o GloboEsporte.Com veicula em tempo real.