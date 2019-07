Fortaleza precisa renovar esquema tático para vencer desfalques

A vitória sobre o Avaí trouxe respiro na tabela da Série A do Brasileiro para o Fortaleza, mas também expôs a limitação do elenco tricolor. Atuando no 4-2-4, o técnico Rogério Ceni tinha apenas sete jogadores no banco de reservas, incluindo dois goleiros, sem nenhum zagueiro, meia armador ou atacante de lado entre as alternativas de substituição.

Na falta de opções de velocidade no elenco, o esquema tático demorou a engrenar e encontrou muita resistência por parte dos catarinenses, apesar do resultado de 2 a 0 na Arena Castelão. Contra o Atlético/MG, no próximo domingo (21), às 16 horas, no Independência, pela 11ª rodada, o Leão não deve contar com dois atacantes fundamentais na postura de contra-ataque: Edinho, por questão contratual, e Osvaldo, que deixou o campo com lesão muscular na panturrilha direita e será reavaliado durante a semana.

Com a regularização do meia argentino Mariano Vázquez, único reforço anunciado durante a pausa da Copa América, o Leão deve passar a atuar no 4-3-3, formação bastante utilizada durante a campanha campeã da Série B, que tinha Dodô na criação.

O ensaio ocorreu diante do próprio Avaí, quando Ceni lançou em campo o volante Paulo Roberto e o meia Marlon, diminuindo o número de atacantes. A mexida mudou o DNA ofensivo leonino devido à improvisação dos jogadores nos extremos e mostrou o esgotamento de uma formação que requer peças que agridam nos espaços do campo.

"Ainda bem que estávamos à frente do placar, porque se tivesse que mudar o resultado do jogo com essas substituições, seria mais difícil", afirmou Ceni, ao revelar que um novo reforço será anunciado até amanhã (16), data em que a equipe se reapresenta no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. A expectativa é que seja o atacante Felipe Pires, que já foi liberado pelo Palmeiras e aguarda liberação do Hoffenhaim-ALE para assinar com o Leão por empréstimo.