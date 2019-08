Fortaleza acelera busca por zagueiro e vê entrave com Nenê Bonilha

Aproxima-se o momento em que a diretoria do Fortaleza anunciará o nome de sua próxima contratação, a de um zagueiro.

O diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula Pessoa, informou à Rádio Verdes Mares que os nomes mais prováveis já estão na prancheta de trabalho do técnico Rogério Ceni, cabendo a ele tomar a decisão sobre quem virá.

"Nós estamos sempre conversando com o Rogério sobre isso, e o nosso departamento de análises passou alguns nomes para a comissão técnica, que irá tomar a decisão", explicou Daniel.

Avaliação

Já passaram pela avaliação de Rogério Ceni alguns nomes conhecidos, mas sem que tenha havido um acerto nos contatos: Jorge Felipe, campeão da Série C pelo CSA, de 30 anos, em decisão com o Leão. Jackson, de 29 anos, zagueiro do Bahia; Messias, de 24 anos, que está vinculado ao Rio Ave, de Portugal; Klaus, defensor de 25 anos, que pertence ao Internacional; e Tiago, de 29 anos, que está no Lanús, da Argentina.

Na tarde de ontem, surgiu o nome do zagueiro Edcarlos, de 34 anos, que pertence ao Vitória, e que está rescindindo contrato. Todos esses nomes, entretanto, ficaram apenas no âmbito da especulação. Daniel de Paula não quis adiantar qualquer nome.

Bonilha

O diretor de futebol também falou sobre a situação de outro reforço, o volante Nenê Bonilha, do qual se pensava que estivesse tudo resolvido, faltando só estrear. O clube anterior do atleta, Tiburones Rojos, de Vera Cruz, no México, que não o liberou para jogar no Leão.

"O que houve foi um calote financeiro do clube mexicano para com o Nenê Bonilha, e o jogador fez uma rescisão indireta com o Tiburones. O Fortaleza já tinha conhecimento desse problema e estava no aguardo da resolução. Agora, temos que ver a questão da janela internacional relativa ao México para chegarmos a uma definição", explicou.

O Leão ainda tem dois reforços que estão em fase de adaptação ao sistema tático da equipe, como o meia Mariano Vázquez, de 26 anos, e o atacante Felipe Pires, de 24. Cada um fez apenas um jogo pelo Tricolor e podem contribuir.

Tricolor está às voltas com a resolução de embaraços com os seus novos reforços, como a decisão de qual zagueiro a ser contratado, destravar o caso Nenê Bonilha e dar ritmo de jogo a dois dos novos contratados.