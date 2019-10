Fares Lopes chega às semifinais

Torneio de maior rentabilidade do País, a Copa do Brasil é o desejo de todos os clubes espalhados pelo território nacional. Para os cearenses, não é diferente, sobretudo os de modestas condições econômicas e que enxergam na competição a possibilidade de um aporte financeiro capaz de transformar os rumos da instituição. É este o desejo de Caucaia, Atlético/CE, Guarany de Sobral e Floresta, os quatro semifinalistas da Taça Fares Lopes, que buscarão mais que um título.

Quem for campeão da competição garante automaticamente vaga na Copa do Brasil 2020. Consequentemente, terá também recebimento de cota de participação, pelo menos, da primeira fase. Nesta temporada, o mínimo que um time participante do torneio recebeu foi R$ 525 mil. Ou seja, mais que a conquista estadual, o título da Fares Lopes representa um 2020 com mais possibilidades de investimentos.

Cada time aposta em um trunfo diferente para ficar com o título. Líder da primeira fase, com 15 pontos conquistados após quatro vitórias, três empates e somente uma derrota, o Caucaia chega com sede de conquista após o vice-campeonato do ano passado. Time equilibrado, aposta na regularidade e no equilíbrio para superar o Floresta nas semifinais.

Já o time da Vila Manoel Sátiro, que encerrou a fase de grupos na quarta colocação, só conseguiu a vaga pelo número de gols marcados. E a força do ataque é exatamente o ponto forte do time comandado pelo jovem técnico Luan Carlos. Foram 16 tentos anotados, com média de dois por partida e direito a duas goleadas marcantes: 6 a 1 no Fortaleza e 5 a 1 no Horizonte.

Na outra semifinal, Atlético/CE e Guarany de Sobral farão duelo que promete extremo equilíbrio. A Águia da Precabura terminou a fase inicial com um ponto a mais - 14 contra 13 do rival - mas a quantidade de gols marcados por ambos foi a mesma (9) e a de gols sofridos ficou bem próxima (enquanto o Atlético/CE levou oito gols, o Guarany foi vazado sete vezes).

As datas das semifinais já foram definidas. Às 17 horas de sábado (12), o Guarany de Sobral recebe o Atlético/CE, no Junco. Na segunda-feira (14), às 15h30min, o Floresta encara o Caucaia, no PV. As partidas de volta serão realizadas no outro sábado (19), ambas às 15h30min, e definirão os finalistas da competição.