Estado vai pagar cadeiras quebradas do Castelão e cobrar de clubes

O Governo do Ceará anunciou que investirá R$ 3,8 milhões para a reposição das cadeiras danificadas da Arena Castelão. A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) está na fase interna de licitação para aquisição gradual das 8.478 novas peças.

A Sejuv informou que, até 13 de dezembro de 2018, a responsabilidade da Arena Castelão era da Luarenas, empresa que administrava o estádio. Por isso, ainda está em andamento o processo interno que gerou a notificação para que a Luarenas reponha as cadeiras. “O Estado paga e depois é ressarcido pela Luarenas e clubes”, comunicou a Secretaria.

Em julho, o Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), recomendou à Sejuv a reposição com urgência das cadeiras quebradas da Arena Castelão. De acordo com o promotor de Justiça Edvando França, de 2015 a 2018, por brigas entre torcedores, foi registrada a quebra de 8.478 cadeiras no estádio. O MP-CE salienta que a falta de cadeiras traz sérios riscos ao torcedor, além de retirar o controle financeiro dos borderôs. Com a Série A, o prazo dado, em julho, era improrrogável de 90 dias.

O Ceará afirma que não recebeu comunicado da Sejuv e não tem relação jurídica com o Governo, que deve cobrar da Luarenas. “Todas as cadeiras do lado do Ceará já foram pagas. As que nós quebramos, no período que estamos usando agora, fazemos pagamentos direto ao Castelão”, disse o presidente do Ceará, Robinson de Castro. O Fortaleza ainda não foi comunicado oficialmente, segundo o presidente Marcelo Paz. “O Fortaleza pagou jogo a jogo as cadeiras quebradas até agora. Tem um relatório pós-jogo da Sejuv, na relação deste ano está tudo resolvido”.

O Diário do Nordeste tentou contato com a Luarenas por assessoria de imprensa, mas não obteve retorno.