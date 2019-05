Convocado para a Copa América, Everton comenta escolha de Tite

A expectativa se concretizou. O atacante cearense Everton, que joga atualmente no Grêmio, foi convocado por Tite para compor o elenco da Seleção Brasileira que jogará a Copa América deste ano, que será disputada aqui no Brasil, a partir de 14 de junho. O "Cebolinha", como é chamado no meio futebolístico, está em Fortaleza, junto com a delegação gremista. O motivo é que, no domingo (19), o time gaúcho enfrenta o Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Everton repercutiu a convocação e falou do seu empenho para buscar espaço e conquistar a vaga entre os 23 nomes chamados pelo técnico brasileiro, em coletiva ontem, na sede da CBF.

"Acho que melhor é impossível. É um dia marcante mesmo (para mim). Muito gratificante. Muito feliz pelo crescimento, fruto de um trabalho que vem sendo muito bem feito. Fico muito feliz mesmo", afirmou o atacante.

Ele é um dos 23 jogadores convocados por Tite para as disputas da Copa América, entre junho e julho deste ano, em cinco cidades-sedes no Brasil. Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Esta lista foi a mais difícil lista que Tite compôs para amistosos ou para uma competição oficial. Ele mesmo fez questão de ressaltar isso. O que faz com que a convocação de Everton ganhe mais ainda em importância.

"Foi muito difícil a escolha. Qualquer uma escolha estaria bem feita. Dói ao técnico escolher, mas é a função", pontuou o treinador brasileiro, ao falar sobre as suas prioridades para a Copa América.

Neymar é assunto

No ataque, uma novidade foi David Neres, do Ajax, que se machucou recentemente. Já Lucas Moura, destaque do Tottenham na milagrosa classificação para a final da Liga dos Campeões ficou de fora.

O treinador não revelou se Neymar, que foi suspenso pela Federação Francesa após agredir um torcedor, será o capitão da Seleção no torneio continental. "Primeiro vou conversar com o Neymar e depois com vocês", disse Tite aos jornalistas ao anunciar a convocação.

Ele admitiu que "Neymar errou". "A conversa que enquanto técnico da Seleção e pessoa vou ter com ele, primeiro converso com ele. Assim como conversei com o Douglas Costa, assim como conversarei com o Paquetá. Por educação, vou falar com ele primeiro", afirmou Tite.

"Gosto que quando falem comigo e não é por telefone. Falar ao vivo, no tête-à-tête. Não vou ficar aventando possibilidades", acrescentou o treinador brasileiro.

Dificuldades

Nos últimos meses, Tite se deparou com as lesões de Lucas Paquetá, Thiago Silva, Roberto Firmino, David Neres e Phillipe Coutinho.

A participação de Thiago Silva, capitão do PSG, era dúvida até a divulgação dos nomes: o zagueiro foi submetido, na semana passada, a uma cirurgia no joelho direito, após lesão.

A primeira missão de Neymar e companhia será deixar para trás a prematura eliminação na Copa da Rússia 2018, quando o Brasil perdeu para a Bélgica nas quartas de final.

Apesar do fracasso na Rússia, a CBF decidiu dar uma nova chance a Tite, responsável pelo ressurgimento da Seleção Brasileira após o desastre na Copa de 2014, quando foi massacrada pela Alemanha perdendo por 7 a 1 em casa.

Com tudo isso em mente, os 23 de Tite vão tentar levar o Brasil novamente ao título de campeão da América, 12 anos depois da última conquista.

Os anfitriões estreiam no dia 14 de junho contra a Bolívia, em São Paulo, depois enfrentam a Venezuela, no dia 18 em Salvador, e voltam a São Paulo para o último jogo da fase de grupos, contra o Peru, no dia 22 de junho.

Antes da Copa

A Seleção Brasileira vai se apresentar para o início dos treinos na próxima quarta-feira (22). E antes da Copa América começar, serão dois amistosos: Catar, em Brasília, no dia 5 de junho, e Honduras, em Porto Alegre, em 9 de junho.