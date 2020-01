Conmebol vai monitorar jogos da Sul-Americana

A Arena Castelão será palco da Copa Sul-Americana neste ano. E o motivo é que o Fortaleza estará na disputa. Contra o Independiente, o Leão do Pici jogará em casa no dia 27 de fevereiro. Antes disso, jogará na Argentina no dia 13 do mesmo mês. A partida do Tricolor, assim como todas as outras, será monitoradas para que transmissões piratas na internet sejam evitadas.

"O futebol da América do Sul atrai audiência global e a proteção de nossas partidas e de nossa marca é fundamental", disse Juan Emilio Roa, diretor comercial da Conmebol.

Como parte do acordo firmado entre Conmebol e a empresa escolhida, esta monitorará todas as partidas, incluindo a final da Libertadores também, torneio visto em mais de 180 países ao redor do mundo.

"Como uma das seis confederações continentais da Fifa, responsável pela realização e gestão dos maiores torneios de futebol da América do Sul, tanto a marca quanto o conteúdo de futebol ao vivo da Conmebol são extremamente valiosos e devem ser protegidos", afirmou Bengt Jonsson, vice-presidente sênior de vendas da Irdeto, empresa escolhida para o monitoramento.