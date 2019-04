Ceará tem números mais positivos, mas equilíbrio deve marcar final do Cearense

Mesmo utilizando o time alternativo na maioria das partidas do Campeonato Cearense, o Ceará se ajustou primeiro em termos táticos, de tal modo que ajudou até na pontaria: o Vovô marcou 22 gols no Estadual, contra apenas nove do Fortaleza.

O centroavante Ricardo Bueno, cujo rendimento foi aumentando no decorrer das partidas, puxa a artilharia alvinegra, com quatro gols. No Fortaleza, Ederson é o artilheiro no Estadual, com três gols, mas está fora de combate, com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. O restante dos gols se distribui entre outros jogadores.

Atacante Júnior Santos deve formar dupla com Wellington Paulista no clássico contra o Ceará JL Rosa

Sistema defensivo

Se o ataque alvinegro foi mais efetivo, os dois times tiveram mais equilíbrio no que se refere ao sistema defensivo. O Ceará sofreu seis gols e o Fortaleza, cinco, mas o elenco alvinegro tem outro trunfo: o fato de estar invicto na competição. Em compensação empatou mais: quatro vezes.

O Leão do Pici tem dois empates e duas derrotas. Apesar de os números serem um tanto diferentes, o Tricolor foi se ajustando ao longo do campeonato.

O técnico Rogério Ceni encontrou dificuldades para encontrar a formação ideal e ficou sempre mesclando o time. A iniciativa serviu também para evitar o desgaste.

O Alvinegro de Porangabuçu foi um time mais afeito a goleadas neste Cearense, haja vista a estreia, quando aplicou 4 a 0 no próprio Floresta, com o qual disputou as semifinais. Na ocasião, aplicou outro resultado folgado: 3 a 0 no Verdão da Vila. Além dos 3 a 0 sobre o Guarany de Sobral, o Vovô castigou o Ferroviário com 6 a 2, na fase classificatória mostrando a vocação ofensiva do time.

Vantagem

Os números dão ao Ceará a vantagem de jogar na decisão por dois empates ou ganhar por um placar no primeiro jogo e ser derrotado pelo mesmo placar, no segundo, que ainda assim ergue a taça de tricampeão na temporada.

Ricardo Bueno é o artilheiro do Ceará na temporada com sete gols marcados. JL Rosa

No Alvinegro, ninguém gosta muito de falar em ter mais chances de ser campeão por causa da vantagem. "Nós vamos entrar para vencer. Caso a gente não consiga a vitória logo no primeiro jogo, temos dois empates para ser campeões, mas o nosso foco é buscar a vitória. No clássico passado, nós saímos na frente no placar e sofremos o gol numa bobeira que não podemos deixar acontecer de novo. Já houve dois empates nos clássicos passados e agora chegou a hora de a gente vencer", comentou o lateral-direito Samuel Xavier, acerca dessa decisão.

Técnico Lisca

O técnico Lisca entende que não se deve pensar muito nessa vantagem, antes de a bola rolar. Ele fez críticas ao regulamento do campeonato, pelo fato de o Ceará ter enfrentado o quarto clube classificado e o Fortaleza, o oitavo e reclamou do pouco tempo que teve de preparação, em virtude dos jogos pela Copa do Nordeste.

"Temos a vantagem, mas não dá para contar muito, só se os dois resultados forem iguais no final, a gente sai campeão. Tem tudo para ser dois jogaços, como foram os dois últimos clássicos. Espero que seja uma festa linda nas arquibancadas, das duas torcidas. Muitos regionais estão terminando com clássico e eu acho bem legal isso", opinou Lisca.

Remanescente

O lateral-direito Tinga é um remanescente de outra decisão de campeonato contra o Ceará, em 2015, e é o segundo jogador tricolor que mais atuou no Estadual de 2019, participando das nove partidas. O outro é Júnior Santos.

Tinga comentou sobre o fato de o Tricolor não ter vantagem na decisão: "Todo clássico-rei é diferente, ainda mais quando é final. Sou um dos poucos que ainda está no elenco, da época de 2015. É mais uma oportunidade para a gente se sagrar campeão. Sabemos que é uma grande equipe o Ceará, mas temos totais condições de ganhar os dois jogos. É complicado, porque eles têm a vantagem, mas no primeiro jogo, tudo pode mudar", advertiu Tinga.

"Nós já enfrentamos o Ceará duas vezes. É uma equipe de alto nível, entrosada, pois já vem da Série A no ano passado, mas vamos à luta", disse o técnico Rogério Ceni em entrevista coletiva.

O Leão jogou no dia 8, contra o Vitória, pela Copa do Nordeste, e pôde descansar o elenco, ao passo que o Ceará fez o segundo jogo da semifinal do Cearense no último dia 10.

Ceará tem números mais positivos, mas equilíbrio deve marcar final

O Alvinegro conquistou dois pontos a mais no Campeonato Cearense, por essa razão jogará por dois resultados iguais nas duas partidas da final contra o seu maior rival, o Fortaleza, mas espera-se equilíbrio nos dois confrontos