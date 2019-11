Britânico Lewis Hamilton fatura sexto título seguido na Fórmula 1

Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou, ontem (3), seu sexto Mundial de Fórmula 1 ao terminar em segundo no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, no Texas. Assim, Hamilton fica a um título dos sete do alemão Michael Schumacher, o piloto com mais campeonatos da história (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004).

O britânico de 34 anos ficou atrás de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, na 19ª corrida da temporada e acrescentou outro campeonato aos já conquistados em 2008, 2014, 2015, 2017 e 2018.

A vitória no GP dos Estados Unidos foi a quarta do finlandês em 19 corridas disputadas nesta temporada, contra 10 do hexacampeão.

Com o resultado, Hamilton ficou com 67 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, eliminando qualquer chance de ser ultrapassado nas duas provas que restam (GP do Brasil e GP de Abu Dhabi).

"Não consigo acreditar. Obrigado por tudo", disse por rádio Hamilton aos membros da equipe após cruzar a linha de chegada e superar os cinco títulos do argentino Juan Manuel Fangio (campeão em 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957).

O britânico lutou com determinação após iniciar a prova na quinta posição, mas não conseguiu superar seu companheiro de escuderia, que largou na pole e acabou vencendo o GP.

"Eu esperava poder ganhar hoje, mas não consegui com esses pneus", explicou o seis vezes campeão do mundo.

Lewis Hamilton resistiu firme nas últimas voltas ao retorno Max Verstappen depois de ter sido ultrapassado por Bottas que seguiu uma estratégia diferente em relação às mudanças de pneus.

O holandês teve que se contentar com o terceiro lugar e o monegasco, Charles Leclerc, terminou em quarto, tendo feito a melhor volta da prova.

Hamilton não encontrou palavras para descrever a alegria da conquista. "Não consigo acreditar nisso. Ainda estamos evoluindo, pessoal", disse o piloto, ainda dentro da sua Mercedes. "É sensacional. Foi uma corrida tão difícil hoje. Valtteri fez um trabalho fantástico. Não achava que a estratégia de apenas uma parada seria possível", comentou.

"Estar nas nuvens não chega nem perto de onde estou agora. Estou em um lugar muito acima disso. Neste exato momento, é até difícil dizer o que estou sentido. Naturalmente, é pura felicidade", comemorou o mais novo hexacampeão da Fórmula 1.

Família

Hamilton pôde celebrar a conquista diante de sua família. "Eu estava apenas olhando para o sorriso do meu pai. Acho que diz tudo. Ele me apoiou desde o primeiro dia, assim como Linda (madrasta) e a minha mãe", comentou o piloto. "Eles trabalharam duro para eu estar aqui. Por isso queria vê-los aqui comigo".

Questionado sobre o futuro e a possibilidade de alcançar o recorde de sete títulos do alemão Michael Schumacher, o inglês não descartou nada.

"Meu pai me disse quando eu tinha seis ou sete anos para nunca desistir. É um lema da nossa família. Eu não sei sobre quanto títulos terei ainda, mas, como atleta, me sinto revigorado neste exato momento. Já estou pronto para a próxima corrida. Vamos continuar forçando", avisou.

Com seu feito, Hamilton superou os cinco títulos conquistados pelo argentino Juan Manuel Fangio, um dos maiores da história. Agora somente um troféu o separa da marca que parecia inalcançável estabelecida por Schumacher.