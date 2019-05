"Bate-Estaca" tem missão de recuperar popularidade do MMA no País

No mesmo dia em que lendas como Anderson Silva e José Aldo foram facilmente superadas, nasceu a mais nova campeã do UFC no Brasil. Jéssica "Bate-Estaca" Andrade conquistou o cinturão do peso-palha há cerca de uma semana e agora tem a missão de voltar a popularizar o esporte e se tornar um ícone tal qual um dia a dupla de lutadores foi no País.

Antes da paranaense, Amanda Nunes e Cris Cyborg já haviam sido campeãs na categoria feminina, mas não conseguiram atingir um alto grau de popularidade. Bate-Estaca, no entanto, já tem traçadas diretrizes para fazer diferente. Entre as principais, está o fato de seguir treinando e morando no Brasil.

"Acredito que o primeiro passo é continuar no Brasil treinando na minha academia (PRVT - Paraná Vale Tudo). Todo mundo se torna campeão e vai para fora do País, e acaba que seu público não te vê na televisão, na mídia, essas coisas... Ficar no Brasil já é um grande passo. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil de andar na rua, mas não tem problema, não (risos)", disse a lutadora, que atualmente mora e treina em Niterói (RJ).

Se Jéssica está disposta a dialogar com o povo, deu um tiro em cheio ao participar do programa "Mais Você", da TV Globo, com a apresentadora Ana Maria Braga, e que tem um público com pouca afeição ao UFC e o MMA.

Carismática, demonstrou desenvoltura no café da manhã com a estrela global e nas tabelinhas com "Louro José", o personagem fictício que acompanha a apresentadora há anos.

Com um tempo livre para descanso após o UFC 237, Bate-Estaca irá encarar uma maratona de compromissos na mídia, com uma série de entrevistas nos meios de comunicação.

Os planos de Jéssica não se prendem ao Brasil, por mais que ela tenha decidido continuar no País. A lutadora de 27 anos mergulhará de cabeça em um curso de inglês, pois deseja ter uma relação mais estreita com o público estrangeiro e os executivos do UFC.

"Já era uma coisa que eu vinha falando com o mestre, e vínhamos galgando. Depois desse cinturão, vamos ter um tempinho para descansar e vamos fazer um curso de inglês, ficar um tempo lá nos Estados Unidos... Temos que saber falar, ou ao menos entender".

Após conquistar o cinturão do peso-palha, Jéssica "Bate-Estaca" tem como objetivo dar mais popularidade para ela e para o esporte que pratica, o MMA