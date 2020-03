Basquete Cearense não tem mais chances de classificação no NBB

A última vitória do Basquete Cearense no NBB foi em 30 de janeiro, quando conseguiu uma surpreendente conquista sobre o São José, em São Paulo, por 104 a 83. Aliás, este triunfo faz parte da mirrada contagem de quatro vitórias em toda a temporada 2019/2020. Foram 21 as derrotas.

Com esta performance aquém do que o torcedor esperava, o Carcará amarga a lanterna do Novo Basquete Brasil com apenas 16% de aproveitamento. Para se ter ideia de como a campanha está sendo ruim, se for comparada com a da temporada 2014/2015, quando o time lutou contra o rebaixamento, está bem abaixo. Naquela temporada, o time cearense teve 26,7% de aproveitamento.

Com a fraca participação no NBB 2019/2020, o Basquete Cearense não tem mais possibilidade de chegar às oitavas de final. Isso faltando cinco rodadas para o final da fase classificatória.

Após a temporada, a diretoria do Carcará vai avaliar os passos da equipe daqui para frente. Como não há rebaixamento deste ano, a vaga no NBB 2020/2021 já está garantida. No entanto, em um cenário no qual outros times acabaram ficando pelo caminho e encerrando as atividades, a exemplo da Liga Sorocabana e do Vitória, é preciso garantir bom patrocínio para montar um elenco competitivo.

Últimas rodadas

Ainda restam cinco rodadas até o fim da fase classificatória. O Basquete Cearense tem três partidas em casa, no Centro de Formação Olímpica, contra Paulistano, São Paulo e Unifacisa. E duas outras fora, contra Brasília e Minas.

Se quiser igualar, pelo menos, a campanha da temporada 2014/2015, será preciso vencer quatro dos cinco jogos que ainda tem. Com isso, pode, inclusive, deixar a lanterna da competição.