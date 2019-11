Após treino com direito a autógrafos, Brasil vai enfrentar o Chile

Na Seleção Brasileira Sub-17, descontração e seriedade têm espaço garantido sem que uma atrapalhe a outra. No último treino antes da partida contra o Chile, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da categoria, que será hoje, no Bezerrão, às 20 horas, não foi diferente. O jogo será transmitido pelo SporTV e em Tempo Real pelo GloboEsporte.Com.

Começando pela seriedade, no treinamento no Centro de Capacitação e Aperfeiçoamento Físico dos Bombeiros (Cecaf), o técnico Guilherme Dalla Déa confirmou que não mudará o time. Após a atividade, houve espaço para a descontração. E um grupo de jogadores resolveu mostrar que era bom em "altinha", com controle de bola sem deixá-la cair. Outros foram até um alambrado que separava o local do treinamento de um colégio e conversaram e deram autógrafos aos alunos que lá estavam.

O treinamento

A comissão técnica, com Dalla Déa à frente, deu ênfase às jogadas ensaiadas e também à marcação da saída de bola, tanto do ataque quanto da defesa. Como o técnico não fará mudanças no time principal, já é possível falar da escalação do Brasil: Donelli; Garcia, Henri, Luan Patrick e Patryck; Daniel Cabral; Veron, Diego Rosa, Peglow e Talles Magno; Kaio Jorge.

Com o treino encerrado, Talles Magno, Sandry, Daniel Cabral e Lázaro foram os autores da roda de altinha.

O que o torcedor espera é que hoje, em campo, o Brasil demonstre a mesma mistura de sucesso do último treino, com seriedade e descontração na medida certa. Afinal de contas, o jogo é eliminatório e qualquer vacilo pode representar eliminação precoce.

O zagueiro e lateral-esquerdo Renan, que se recuperou de lesão na coxa direita, treinou normalmente e deve ficar à disposição do técnico. O lateral-direito Yan cumprirá o seu segundo de dois jogos de suspensão pelo cartão vermelho na vitória por 3 a 0 contra a Nova Zelândia, na 1ª fase.