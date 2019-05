Após lesão de Richard, Diogo Silva vai ganhar concorrente de peso

No último domingo, o técnico do Ceará, Enderson Moreira, surpreendeu e escalou Richard entre os titulares contra o Grêmio, pela 5ª rodada da Série A, deixando Diogo Silva, então absoluto, na reserva, apontando que a disputa pela titularidade no gol estava aberta.

Só que no mesmo jogo, Richard se lesionou gravemente. Diogo Silva, então, entrou na partida e foi determinante para a vitória alvinegra, realizando uma bela defesa após a cabeçada de Michel.

Em tese, com Richard fora por nove meses após detectada ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Diogo Silva seria consolidado no time titular, sem muita contestação com Fernando Henrique e Matheus Cabral como suplentes.

Mas o Ceará vai repor a perda de Richard e contratará um goleiro, já elegendo um nome preferido: Anderson, do Santa Cruz, de 21 anos. O jogador chamou a atenção do Alvinegro cearense após uma exibição notável na partida vencida pelo Vozão por 2 a 1 contra o time coral, pela Copa do Nordeste, quando fez defesas espetaculares.

Entretanto, a negociação não depende apenas de um acerto entre Ceará e Santa Cruz, que disputa a Série C do Brasileiro. O Palmeiras, clube que detém os direitos do atleta, já está ciente do interesse do Vovô e comunicou ao Santa Cruz. O vínculo com o Santa vai até o final da Série C, enquanto do Verdão, até o fim de 2019.

O empresário do jogador deixou claro que a resolução passa entre Palmeiras e Santa Cruz. "Existe um interesse do Ceará. Só que Anderson, a princípio, quer continuar trabalhando no Santa Cruz e cumprir o contrato dele. Financeiramente, a proposta é boa, mas se fosse por dinheiro, Anderson já teria deixado o clube antes. Agora é uma questão para Palmeiras e Santa Cruz resolverem", disse Anderson Silva, empresário do atleta ao GloboEsporte.Com.

Impressões

O técnico Enderson Moreira, antes do duelo com o Grêmio, já havia elogiado os goleiros do Ceará, mas agora espera uma disputa acirrada entre eles. "O Diogo entrou e mostrou toda tranquilidade que a gente conhece. Estamos com bons nomes, bons goleiros, e que a disputa possa ser bem bacana entre eles", disse.

Em seguida, o treinador destacou que se o Vovô buscasse um goleiro, seria mais jovem, de futuro, com o perfil de Anderson, do Santa.

"Eu acho que se o Ceará tiver que contratar um goleiro, tem que ser um mais jovem, com perfil mais pra frente, eu penso assim. Poderíamos pensar numa possibilidade de um goleiro que pudesse ser um bom investimento pra frente. É uma das possibilidades que a gente tem", finalizou o treinador do Alvinegro.