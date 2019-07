Análise: Floresta não consegue acesso, mas faz campanha histórica na Série D

O Floresta não conseguiu o seu principal objetivo do fim de semana, que era voltar a Fortaleza com a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2020. Em partida no Estádio Valfredão, no interior da Bahia, o time cearense não conseguiu segurar a pressão da Jacuipense e perdeu por 1 a 0. Como havia empatado em casa, em 2 a 2, na partida de ida, o Verdão da Vila acabou eliminado da Série D e sem a classificação tão sonhada.

Mas isso não tira o mérito da grande campanha ao longo de toda a 4ª divisão do futebol brasileiro. Pela primeira vez jogando uma divisão do Brasileiro, a equipe comandada por Raimundinho se mostrou decisiva na maioria das partidas e seus jogadores, embora sem tanta experiência em competições nacionais, atuaram com maturidade.

Com a chegada às quartas de final da Série D, o Floresta ganha destaque no futebol cearense e pode projetar campanhas melhores nas temporadas que virão pela frente. Até porque já tem vaga garantida na próxima Série D, em 2020. E agora, irá focar seus trabalhos na disputa da Taça Fares Lopes, que pode lhe dar uma vaga na Copa do Brasil, em caso de título. Além disso, terá ainda o Campeonato Cearense na próxima temporada.

Em campo

Na partida em Riachão do Jacuípe, o Floresta sentiu dificuldades principalmente com o gramado, de péssima qualidade. Cheio de buracos e irregular, o campo de jogo do Valfredão não privilegia o toque de bola, uma das marcas do Floresta nesta Série D.

Jogadores de velocidade, como o atacante Paulo Vyctor, artilheiro da equipe cearense na Série D, sentiram dificuldades para carregar a bola e finalizar a gol. Por isso, o índice de finalizações do Floresta foi tão baixo nesta partida.

Por outro lado, a Jacuipense, acostumada com a irregularidade de seu gramado, privilegiava os lançamentos longos e só finalizava com pleno domínio da bola.

O lance do gol baiano, no segundo tempo, surgiu em um contra-ataque. Foi uma das poucas vezes em que o time da casa saiu tocando a bola. Além disso, assim como no jogo de ida, em Fortaleza, a zaga do Verdão falhou. O que possibilitou que Eudair recebesse bola pela direita e finalizasse na saída do goleiro.

Depois disso, restou ao Floresta buscar o empate. Mas o fez de forma desordenada, sem o mesmo rigor técnico e tático de antes. E isso não rendeu mais nada além do placar já estabelecido.