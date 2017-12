Hora de buscar outra chance

01:00 · 23.12.2017

Conforme o IDT, a movimentação de trabalhadores em busca de uma nova oportunidade de emprego cai no mês de dezembro ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

O Sine/IDT está pouco movimentado neste fim de ano. Os trabalhadores não estão comparecendo em grande volume ao órgão como em outras épocas do ano. Desta forma, muitas das propostas têm sido repassadas para candidatos por telefone ou e-mail. De acordo com o assessor da Presidência do IDT, Antenor Tenório, há um "entendimento equivocado" por parte da sociedade, que imagina não haver oportunidades de trabalho às vésperas do Natal.

"Muitos imaginam que em dezembro não são mais ofertadas oportunidades de emprego. E ficam sempre naquela expectativa, aguardando o ano novo iniciar. O que acontece é que as empresas deixam para buscar profissionais de última hora, e a gente convoca os trabalhadores usando muito telefone e e-mail, pois, presencial, não temos (quase ninguém). Principalmente no horário da tarde", disse.

A reportagem esteve na última quarta-feira (20) em uma unidade do Sine/IDT, no Centro, e constatou com funcionários e com os usuários. O local estava com pouco movimento, muito abaixo do normal. Todos que chegaram enquanto a reportagem esteve presente, procuravam por informações sobre o seguro-desemprego. Enquanto esteve no local, a reportagem não encontrou nenhuma pessoa procurando trabalho.

"O trabalhador tem que entender que as empresas não fecham, não deixam de funcionar em dezembro. De certo modo, não é que o trabalhador tenha que estar todo dia na porta da unidade. Mas deve estar procurando, pois a possibilidade (de conseguir) é maior que esperar uma convocação, pois temos um universo de pessoas esperando", apontou Tenório.

Tenório afirmou que os principais setores que contratam neste período do ano são comércio e serviços. As principais vagas são para vendas, almoxarifado, atendente de loja, garçom, faxineiro, camareira, recepcionista e demonstrador.

Lotação em janeiro

Conforme ele, em janeiro os postos do Sine/IDT ficam lotados de pessoas que poderiam já estar recolocadas no mercado, caso tivessem procurado antes.

"É um mês de retração de oportunidades, e as unidades ficam entupidas de gente querendo começar o ano empregadas ou em outro emprego. E isso acaba exigindo mais da nossa equipe". Segundo o assessor da Presidência do IDT, o Ceará é destaque nacional no aproveitamento das vagas captadas. Em todo o País, o Estado está "entre o segundo e o terceiro lugar" entre os que mais conseguem empregar os trabalhadores que procuram o sistema.

"Neste ano, nosso aproveitamento saltou de 76% para 85%, ou seja, de cada 100 vagas captadas, 85 são preenchidas. É um dos melhores aproveitamentos de toda a rede Sine do País. Mostra que estamos muito concentrados nos processos seletivos, sendo mais criteriosos nas entrevistas e análise curricular para sermos mais assertivos na indicação", afirmou, ressaltando que há 34 unidades do Sine/IDT espalhadas no Ceará.

Balanço

Os números de 2017 ainda não estão fechados. Contudo, já há boas perspectivas para o próximo ano. Para 2018, Antenor Tenório antecipou que a expectativa é que sejam captadas entre 77 mil e 87 mil vagas de trabalho no Ceará.

"A Região Metropolitana de Fortaleza deverá concentrar cerca de 66% das vagas. O Ceará tem uma situação mais favorável para o mercado de trabalho, pois até o Produto Interno Bruto (PIB) local será superior ao previsto para o nacional. Isso impacta no mercado de trabalho. Já percebemos a retomada de investimentos, no âmbito público e privado. E em2018, continuará um leve crescimento da economia. Se isso se intensificar, relativamente, vai ter uma redução no desemprego. Estamos em um caminho de reversão e acredito que as coisas vão melhorar. Os números indicam que 2018 será um ano de crescimento econômico maior que 2017". (LF)