CE: 6,7 mil pessoas em planos fechados

01:00 · 15.09.2018

Opção para o sistema público de previdência, as planos de previdência complementar fechada, no Ceará, atendem 9.452 pessoas, que participam de cinco entidades de fundos de pensão. Os dados, da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), são referentes do último mês de maio, de 2018, e foram divulgados durante o 39 Congresso Brasileiro de Previdência Complementar Fechada, realizado em Florianópolis, na semana passada. Juntas, as cinco entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), acumulam R$ 6,381 bilhões em investimentos ativos.

O mais representativo dos cinco - sendo todos eles voltado para atender classes laborais de instituições do serviço público - é o fundo do Banco do Nordeste. Com 6.742 participantes, a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (Capef), acumula R$ 4,405 bilhões em investimentos, e assimila mais de 20 mil dependentes dos participantes. Ao todo, o programa ainda registra 4.730 pessoas assistidas atualmente.

Leia ainda:

Atualmente, a Capef registra, nos planos de previdência oferecidos, segundo dados do último mês de junho, aproximadamente, R$ 20 milhões de superávit. O cálculo considera os planos de contribuição variável (CV) e de benefício definido (BD).

Investimentos

A Capef ainda ocupa, no patamar de investimentos, a 31ª posição no ranking da Abrapp para as todas as 249 EFPCs associadas em todo o País. A segunda posição entre as entidades de fundo de pensão, considerando apenas o Ceará, é ocupada pela Fundação Coelce de Seguridade Social (Faelce). A entidade acumula R$ 1,267 bilhões em ativos. A terceira posição é ocupada pela Caixa de Previdência Privada do Bec (Cabec), com R$ 361,015 milhões. A Fundação da Cagece de Previdência Complementar (Cageprev), com R$ 185,538 milhões, e a Fundação Assistencial e Previdenciária da Ematerce, com R$ 161,635 milhões vem atrás.