WhatsApp permitirá migração de conversas de Android para iOS; saiba como funciona

O WhatsApp vai permitir que usuários transfiram o histórico de mensagens trocadas em uma conta de aparelhos Android para iOS (iPhone). A novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta e criador do Facebook, nesta terça-feira (14).

A capacidade de transferir histórico de iPhones para Androids já havia sido lançada em 2021, no próprio aplicativo. Agora, a empresa fez um upgrade para o caminho inverso. Será possível, por meio do aplicativo "Move to iOS" ou "Migrar para o iOS", enviar o histórico, as fotos, os vídeos e as menagens de voz.

"Estamos adicionando ao WhatsApp a capacidade de alternar com segurança entre telefones e transferir seu histórico de conversas, fotos, vídeos e mensagens de voz entre Android e iPhone, mantendo a criptografia de ponta a ponta", afirmou Zuckerberg.

O recurso será disponibilizado gradualmente para os usuários.

Só não será possível transferir mensagens de pagamentos entre pessoas realizados dentro do WhatsApp e o histórico de chamadas.

Requisitos

Os requisitos são: usar o mesmo número de telefone, ter o Android 5 ou posterior instalado no smartphone e a versão do WhatsApp deve ser acima da 2.22.7.74. No iPhone, só funcionará em um dispositivo com o iOS 15.5 ou posterior instalado e a versão do WhatsApp 2.22.10.70.

Veja detalhes para que o processo funcione:

Os dois celulares precisam estar conectados a uma fonte de energia.

É recomendado que os dois estejam na mesma rede Wi-Fi. Caso não estejam, conecte o Android no acesso pessoal do iPhone.

Saiba como fazer a transferência