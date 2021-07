WhatsApp libera mudanças nas chamadas em grupo

Duas novas funções começaram a ser liberada pelo aplicativo WhatsApp, nesta semana. Agora, é possível acessar qualquer chamada em grupo, mesmo sem atendê-la na hora em que o telefone toca. Outra novidade é a liberação de uma versão beta da função multiplataforma.

A iniciativa do aplicativo tem o intuito de aproximar amigos e famílias por meio dos novos recursos, além de manter as mesmas facilidades e espontaneidades de uma conversa ao vivo.

"Hoje, temos o prazer de apresentar a funcionalidade que permite que você entre em chamadas em grupo a qualquer momento, sem precisar atendê-las na hora em que o telefone toca", anunciou a empresa no blog oficial do aplicativo. O recurso está sendo disponibilizado gradualmente pela plataforma desde essa segunda-feira (19).

Também foi criada uma tela de informações da chamada para que o usuário veja quem já está participando e quem foi convidado, mas ainda não entrou. Além disso, mesmo se você tocar em ignorar, poderá entrar na chamada mais tarde acessando a aba chamadas no WhatsApp. A ligação, contudo, precisará estar em andamento.

Nova versão

Além disso, o WhatsApp liberou uma versão beta da função multiplataforma. O novo recurso permite que o usuário use uma mesma conta em até quatro dispositivos simultaneamente.

Segundo a publicação, o smartphone, atualmente, centraliza as operações do aplicativo, e os outros canais, como o WhatsApp Web, para computadores, figuram como dispositivo adicional. A atualização permitirá que todas as versões ajam de modo independente e autônomo, sem depender, por exemplo, da conexão de internet do smartphone.

"Cada dispositivo se conectará ao seu WhatsApp de forma independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança por meio de criptografia de ponta a ponta que as pessoas que usam o WhatsApp já conhecem bem", assegura a empresa.

Ainda em fase de testes, a nova funcionalidade está sendo liberada aos poucos, para um número limitado de usuários.