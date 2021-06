Saiba o que é o WhatsApp GB, quais seus recursos e riscos para segurança

O WhatsApp GB é uma versão modificada do aplicativo, com funcionalidades atrativas que não estão disponíveis na versão oficial. Apenas aparelhos com sistema operacional Android podem instalar o GB, através de um link de APK.

Veja os recursos disponíveis, os riscos do aplicativo e como instalá-lo:

Como funciona o WhatsApp GB?

O WhatsApp GB é um aplicativo 'clone'. Uma versão modificada, desenvolvido sem relação com o aplicativo oficial. Para ter acesso, é necessário ter uma conta no WhatsApp oficial.

O GB funciona como o aplicativo convencional e permite troca de mensagens com qualquer usário do WhatsApp, mesmo que não use a versão modificada.

Funções do WhatsApp GB

Veja alguns dos recursos disponíveis nos WhatsApp GB, listadas pelo portal Sirena:

Múltiplo acesso: é possível acessar mais de uma conta no mesmo dispositivo

Tema: É possível atribuir temas e emojis às contas

Resposta automática: é possível definir mensagens automáticas para responder os contatos

Não perturbe: a funcionalidade permite desligar a conexão de internet apenas para o WhatsApp, evitando distrações

Filtro: é possível apagar conversas utilizando um filtro de mensagens

Anti-revoke: Essa funcionalidade deixa disponíveis as mensagens deletadas, salvando localmente no dispositivo

Fotos: é possível enviar mais de noventa fotos de uma vez só. Além disso, o limite para o tamanho de vídeos enviados é 50 MB. Para áudios, 100 MB. Também há a funcionalidade de enviar fotos em alta resolução

Senhas: o aplicativo modificado permite que o usuário coloque senhas diferentes para cada conversa

Status: o aplicativo modificado permite restringir o status para contatos indesejáveis. Também tem a função de baixar fotos e vídeos dos status dos contatos

Customizar fonte: é possível mudar a fonte do aplicativo

Notificação para perfis: o aplicativo pode notificar cada vez que um dos contatos mude a foto de perfil, se a funcionalidade for selecionada

Quais os riscos de utilizar o WhatsApp GB?

O WhatsApp GB não é uma versão oficial e se conecta ao aplicativo do WhatsApp extraindo a lista de contatos. Para isso, ele elimina o sistema de criptografia que estabelece privacidade das mensagens.

Outras barreiras de segurança também são quebradas. Durante a instalação, é necessário dar permissões da lista de contatos, acesso a fotos e outras informações da conta Google.

Para instalar o GB, é necessário baixar um Android Application Pack (APK) externo, que não existe na Google Play Store. Ou seja, o aplicativo não faz parte da loja oficial e não passa pelas verificações da Play Store.

O link do APK não tem informações de origem e certificação de segurança. Assim, se houver algum problema, não há suporte para o usuário.