WhatsApp libera chamadas de voz com grupos de até 32 pessoas

O WhatsApp liberou recurso que possibilita chamadas de voz com grupo de até 32 participantes em simultâneo. Segundo o canal Tech, a novidade começou a ser utilizada nessa semana, após chegar na atualização do iOS e no Android.

Assim, quando as chamadas tiverem ativas, as pessoas serão exibidas em grade e as falas serão indicadas por ondas sonoras, como já aparece nos áudios do aplicativo.

Até esta última atualização, o WhatsApp só permitia chamadas com até oito pessoas ao mesmo tempo. No iOS, a atualização nas ligações de voz é a 22.8.80, enquanto no Android a nova interface foi encontrada na 2.22.8.79.

Para utilizar o recurso, só é necessário ligar para um grupo e as pessoas já podem entrar. Da mesma forma que nas mensagens, o WhatsApp mantém a criptografia durante a interação dos usuários.

Melhorias

Além das chamadas de voz com mais participantes, o aplicativo também anunciou melhorias na maneira como os grupos funcionam, mesmo que não façam parte de uma comunidade específica.

Os recursos ainda estão sendo disponibilizados gradualmente nas próximas semanas e os usuários poderão testá-los mesmo antes de as comunidades estarem prontas, segundo o WhatsApp.

Legenda: O WhastApp também anunciou melhorias na maneira como os grupos funcionam Foto: Divulgação

Veja as principais mudanças anunciadas

Reações: o WhatsApp contará com reações com emojis para que as pessoas possam expressar opiniões rapidamente, sem precisar inundar as conversas com novas mensagens.

o WhatsApp contará com reações com emojis para que as pessoas possam expressar opiniões rapidamente, sem precisar inundar as conversas com novas mensagens. Mensagens apagadas por admins: admins de grupos poderão apagar mensagens problemáticas ou inadequadas para todos os participantes.

admins de grupos poderão apagar mensagens problemáticas ou inadequadas para todos os participantes. Compartilhamento de arquivos: O limite do compartilhamento de arquivos será ampliado para até 2 GB, para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos.