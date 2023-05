WhatsApp lança recurso para proteger conversas com senha ou biometria

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (15) um novo recurso que permite aos usuários protegerem conversas específicas no aplicativo.

A nova ferramenta permite remover um determinado chat da caixa de entrada e transferir para uma pasta segura, que só pode ser acessada com a senha do seu dispositivo ou por biometria.

"O recurso também esconde automaticamente o conteúdo dessa conversa nas notificações", disse o WhatsApp.

"Achamos que essa funcionalidade será ótima para pessoas que precisam compartilhar seus telefones de vez em quando com um familiar ou para aqueles momentos em que outra pessoa está segurando seu telefone no momento exato em que chega uma mensagem especial", destacou a empresa.

Como fazer

Para proteger uma conversa, basta tocar no nome de uma pessoa ou de um grupo e selecionar a opção de bloqueio. Para revelar as conversas, o usuário deve arrastar lentamente para baixo a caixa de entrada e inserir a senha do seu telefone ou a biometria.

Ainda conforme o WhatsApp, mais opções à ferramenta serão adicionadas nos próximos meses, incluindo a proteção de aparelhos adicionais e a criação de uma senha personalizada para as conversas.