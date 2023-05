Nova CEO do Twitter faz primeiro pronuncimento após assumir o cargo: 'estou feliz em ajudar'

Linda Yaccarino assume o cargo de CEO do Twitter com o objetivo de "transformar" o serviço. A executiva, que já foi presidente da NBCUniversal, divulgou sua primeira mensagem na rede social e pediu apoio dos usuários para alcançar esse objetivo.

Yaccarino comentou que está comprometida com o futuro do Twitter, embora não seja tão prolífica quanto Elon Musk, que a contratou.

O bilionário anunciou na última sexta-feira (12) que Yaccarino será responsável pelas operações de negócios do Twitter, enquanto ele se concentra no design de produtos e novas tecnologias.

Musk citou a plataforma como "X/Twitter" em seu anúncio, devido à nova empresa que ele criou a partir da fusão da rede social, a X Corp.

O empresário havia anunciado anteriormente que deixaria a chefia do Twitter e seria substituído por uma mulher. Agora, com a contratação de Yaccarino, ele declarou estar "animado" com a chegada da nova CEO, que começará em seis semanas.

Antes de entrar no conglomerado de mídia em 2011, Linda Yaccarino passou quase 20 anos na Turner Entertainment, onde ocupou o cargo de vice-presidente de vendas e aquisição.

Em sua passagem pela NBCUniversal, ela foi responsável por parcerias com grandes empresas, como Apple, Google, Snapchat e BuzzFeed, gerando mais de US$ 100 bilhões em vendas de anúncios.

Com a contratação de Yaccarino, o Twitter espera melhorar seus resultados financeiros e aumentar sua base de usuários.

ELON MUSK DEVERÁ ASSUMIR OUTRO PAPEL

O bilionário Elon Musk anunciou, nesta quinta-feira (11), que o Twitter terá uma nova CEO. Na rede social, ele informou que a nova contratada deverá iniciar os trabalhos em aproximadamente seis semanas, no final de junho.