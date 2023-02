Usuários do aplicativo WhatsApp relataram problemas com a plataforma nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (8). Conforme o Downdetector, serviço de monitoramento de reclamações, foram pelo menos 1,7 mil registros de usuários.

Entre as reclamações estão dificuldade no envio e recebimento de mensagens, além da conexão com o servidor.

O WhatsApp ainda não se pronunciou sobre o assunto de forma oficial.

Alguns usuários comentaram, nas redes sociais, sobre a queda do aplicativo de mensagens.