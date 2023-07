TikTok Music, streaming de música da ByteDance, chega ao Brasil

A empresa dona do TikTok, ByteDance, anunciou o lançamento de seu serviço de música nesta quinta-feira (6). O TikTok Music é um aplicativo pago, sem anúncios, que está disponível no Brasil e na Indonésia. As informações são da Folha de S.Paulo.

O novo aplicativo vai concorrer com o Spotify, que concentra 205 milhões de assinantes, e o Deezer, com 9,4 milhões. O lançamento tem três opções de planos, com descontos para estudantes:

Versão individual: R$ 16,90

R$ 16,90 Plano família: R$ 26,90

R$ 26,90 Pacote anual: R$ 159,90.

A plataforma foi alvo de críticas, em maio, após o acesso a músicas completas ser restrito aos usuários com contas gratuitas.

Encerrar versão gratuita

Em entrevista à Folha, a ByteDance detalhou que a restrição de uso apenas para assinantes foi feita com o objetivo de oferecer uma melhor experiência de áudio, com músicas sem anúncios e sons de ótima qualidade.

Assim como o Spotify, o aplicativo ainda oferece a opção de baixar as músicas e disponibilizar as letras. "Paralelamente aos benefícios para os usuários, a decisão visou ampliar as oportunidades e receita para artistas e detentores de direitos", acrescentou.

O catálogo do TikTok Music inclui músicas de gravadoras como Universal, Warner e Sony.