Telegram, Nubank e mais aplicativos sofrem instabilidade após queda do WhatsApp

Após a queda do WhatsApp, Instagram e Facebook, outros aplicativos como o Telegram também apresentaram instabilidade nesta segunda-feira (4). Requisitado para troca de mensagens, a plataforma em questão viu as dificuldades de acesso surgirem com a entrada massiva de novos usuários.

Entretanto, o Telegram não foi o único a retornar instabilidade na Internet. Ainda na tarde desta segunda, aplicativos como o do banco Nubank, o Pagbank, a Netflix e o Spotify também tiveram problemas registrados.

No site Downdetector, que analisa possíveis falhas em sites e outras plataformas, as reclamações sobre o Telegram se iniciaram por volta das 12h06, com mais de mil reclamações.

Usuários relatam problemas com internet móvel

A internet 4G das operadoras TIM, Claro e Oi também apresenta instabilidade nesta tarde, conforme relataram clientes do serviço.

A reportagem entrou em contato com as operadoras mencionadas e ainda aguarda resposta da Claro e da Oi. Em nota, a TIM respondeu que "sua rede está operando normalmente".