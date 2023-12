Regras sobre conteúdo sexual na Twitch são alteradas

A Twitch, plataforma de streaming com foco em transmissão de lives, atualizou as mudanças nas próprias políticas sobre conteúdo sexual. O objetivo seria tornar as regras mais simples e claras para os criadores de conteúdo, segundo informou um comunicado oficial nessa quarta-feira (13).

A controvérsia, entretanto, foi o debate dos usuário nas redes sociais, já que a medida liberou diversas formas de nudez, antes proibidas no serviço, como representações artísticas e até strip-teases. Segundo as diretrizes, nesse último caso é necessário que as lives sejam classificadas adequadamente.

Após conteúdos com criadoras com seios à mostra viralizarem na plataforma, a Twitch decidiu atualizar os termos. Em uma prática conhecida como "topless meta", usuárias estavam aparecendo explicitamente, mas com o enquadramento da câmera terminando logo acima do busto.

Entre as novas regras, será permitido exibir conteúdo que destaca seios, nádegas ou região pélvica, mesmo quando totalmente vestido. A polêmica nas redes se centrou justamente no fato da liberação.

A partir de agora, será possível exibir:

Representações ficcionais (desenhadas, animadas ou esculpidas) de seios e/ou genitais ou nádegas expostos, independentemente do gênero;

Escrita no corpo em seios e/ou nádegas de apresentação feminina, independente do gênero;

Danças eróticas, apresentações sem roupa ou até mesmo strip-teases;

Danças populares, como rebolado, funk e pole dancing, sem rótulo.

Parte das críticas citou o fato de que a Twitch realiza transmissões ao vivo de jogos eletrônicos, com espectadores ainda menores de idade. A atualização, inclusive, foi citada por fragilizar as regras contra a sexualização feminina.