Pix do Nubank fora do ar? Usuários relatam problema no pagamento

Usuários do Nubank relataram dificuldades ao utilizar o Pix, modo de transferência monetária do Banco Central do Brasil, nesta quarta-feira (13), relatando que pagamentos ou transferências não foram possíveis após o fim da manhã. O problema teria começado por volta das 11h e atingiu pico às 12h, segundo informações do site Downdetector.

Além dos problemas para utilizar o Pix, usuários também relataram dificuldades para acessar o aplicativo do Nubank, alguns confirmando que nem a seção de login estava funcionando durante a manhã.

Em nota enviada ao portal TechTudo, o Nubank informou "que está ciente de uma instabilidade no Pix e trabalhando para o restabelecimento integral da funcionalidade o quanto antes".

Nas redes sociais, correntistas do banco relataram questões problemáticas na hora de finalizar pagamentos, por exemplo. O assunto virou até um dos mais buscados no Google durante esta manhã, conforme dados reunidos pelo Google Trends.

Até então, o banco digital não confirmou, seja por meio das redes ou por canais oficiais, se o método de pagamento já retornou às funções normais.