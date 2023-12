Rede social X, antigo Twitter, apresenta instabilidade; usuários reclamam e xingam Elon Musk

A rede social X, antigo Twitter, apresentou instabilidade na madrugada desta quinta-feira (21). Usuários de vários países relataram ter identificado problemas na plataforma neste período, como dificuldade para visualizar posts e sumiço de publicações antigas.

O Downdetector registrou que a ferramenta administrada pelo bilionário Elon Musk começou a apresentar erros por volta das 2h20, atingindo pico às 2h50, com mais de 2.700 notificações. Além disso, a ferramenta identificou que a oscilação aconteceu em diversos países, conforme o portal da CNN.

Ainda segundo o site especializado em monitorar indicadores de problemas de toda a web, o X voltou a funcionar no início desta manhã, após as 5h. No entanto, ainda é possível que alguns usuários continuem enfrentando dificuldades de acesso e navegação.

Com o retorno da rede social, alguns usuários detalharam quais problemas enfrentaram no período de instabilidade. Um deles detalhou que ficou sem acesso às próprias postagens antigas e outro disse que a timeline passou a exibir somente propagandas.

Devido aos erros, alguns internautas chegaram a pensar foram banidos da plataforma devido à alguma violação de regras.

Após o episódio, os termos "Meu Twitter", "Meu X" e "Elon Musk" estão entre os mais comentados da plataforma no início desta quinta-feira.