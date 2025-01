Nubank fora do ar? Usuários apontam instabilidade no aplicativo nesta quinta (30)

Usuários do Nubank têm relatado lentidão no acesso ao aplicativo nesta quinta-feira (30). O pico de reclamações no DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, foi às 10h43min, com 160 notificações sobre o assunto.

Na rede social X (antigo Twitter), usuários da plataforma repercutem a instabilidade. "Nubank está me zoando né?? O app está todo bugado, preciso mexer na minha conta pelo amor de Deus", relatou um perfil. "Simplesmente não consigo acessar o app da nubank quem que vai pagar meu almoço?", brincou outro.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Nubank diz estar ciente da instabilidade e que trabalha "para o restabelecimento dos serviços o quanto antes".

