Mercado Livre e Mercado Pago fora do ar? Usuários apontam instabilidade em site nesta quarta (11)

Parte dos usuários do Mercado Livre e Mercado Pago apontaram instabilidade no sistema dos sites e aplicativos na tarde desta quarta-feira (11). No DownDetector, sistema que monitora em tempo real problemas e falhas em diferentes tipos de serviços, a presença de erro na finalização das compras é uma das principais reclamações.

Às 16h26, foi registrado um pico de 3,4 mil reclamações no relatório sobre o Mercado Livre. "Rio de Janeiro totalmente fora do ar", escreveu um usuário na seção de reclamações, enquanto outro detalhou: "Não dá pra finalizar as compras nem se logar no site. O App MercadoPago também está muito estranho. Não carrega as opções da tela inicial".

Já as reclamações do Mercado Pago tiveram pico às 16h23, com 1,7 mil notificações no DownDetector.

Cerca de 58% dos usuários apontaram problemas com operações no internet banking, enquanto 28% tiveram com o mobile banking.

"Mercado Pago de longe é o banco que mais ajuda comerciantes e vendedores, porém decepciona em experiência de usuário, como confiar dinheiro a um banco que simplesmente fica sem acesso durante o dia?", afirmou um outro internauta.