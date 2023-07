Mais de 60% da população mundial está ativa nas redes sociais, aponta relatório

Mais de 60% da população mundial está ativa nas redes sociais, conforme o relatório trimestral sobre a internet realizado pela organização especializada em usos digitais Kepios. São 4,88 bilhões de usuários conectados, representando 60,6% da humanidade.

A estimativa registra um crescimento de 3,7% em relação ao segundo trimestre de 2022. O aumento foi maior do que o crescimento da população mundial, que foi de menos de 1% durante esse período.

Os usuários estão cadastrados, em média, em mais de sete plataformas, incluindo:

WhatsApp, Instagram e Facebook, do grupo Meta;

Twitter, Messenger e Telegram;

WeChat, TikTok.

A publicação foi feita pela agência We Are Social e a firma Meltwater.

Aumento das redes sociais

A quantidade de pessoas nas redes sociais está se aproximando do número de usuários da internet, que representam 64,5% da população mundial (5,19 bilhões), embora seu crescimento tenha desacelerado significativamente desde a pandemia de coronavírus.

Mais da metade dos usuários dessas plataformas são homens (53,6%), ainda que haja uma margem de imprecisão devido à existência de contas automatizadas ou pessoas que se registram com identidades diferentes.

Disparidades regionais

As disparidades regionais são consideráveis. Apenas uma em cada 11 pessoas usa redes sociais na África Central e Oriental. Na Índia, o país mais populoso do mundo, menos de um terço dos habitantes está registrado em alguma das redes.

O tempo médio de conexão em redes sociais aumentou de dois minutos por dia para uma média de 2 horas e 26 minutos, embora com grandes diferenças, que vão de 3h49 no Brasil a 1h46 na França e menos de uma hora no Japão.