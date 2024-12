Grok: X, antigo Twitter, libera IA para todos os usuários

Para quem gosta de Inteligências Artificiais (IAs) na produção de conteúdo, o X (antigo Twitter) liberou uma nova ferramenta ao mercado. Intitulado Grok, o serviço está disponível para todos os usuários. Inicialmente, a ferramenta — lançada em 2023 e liberada para gerar imagens em agosto — estava disponível apenas para assinantes do "X Premium".

Ao contrário de outras IAs com o recurso criar imagens por meio de textos, o Grok-2 causou polêmica pela falta de diretrizes de segurança e limites na geração de imagens, reproduzido pessoas ou personagens conhecidos e cenas de violência.

Veja também Tecnologia WhatsApp deixará de funcionar em três modelos de iPhone em 2025; saiba mais Tecnologia Sora: Dona do ChatGPT lança ferramenta que cria vídeos realistas com IA

Assim como ocorre com outros chatbots de IA, a versão gratuita tem limitações de uso diário. Há um limite de geração de 10 imagens de graça a cada duas horas e apenas três imagens podem ser analisadas por dia. Qualquer outra atividade dependerá de assinatura.

A liberação ocorreu silenciosamente. Veículos internacionais especializados em tecnologia revelaram que foram os usuários que perceberam a disponibilidade de acesso.

A xAI, empresa de IA ae Elon Musk, recentemente arrecadou US$ 6 bilhões na última rodada de financiamento. Conforme reportagem do The Wall Street Journal, a companhia está considerando lançar um aplicativo independente para o Grok, algo que os concorrentes ChatGPT, Gemini Google e Claude.AI já têm.

Saiba como usar o 'Grok AI'

Legenda: Botão para uso de 'Grok' fica na lateral de home do 'X' Foto: Reprodução/X

Para testar a IA do X, basta acessar o botão da ferramenta no menu localizado na barra lateral da rede social. A opção é representada por um quadrado com uma "/" no meio.

Na página seguinte, há um campo de texto. Basta escrever neste espaço o comando que desejar.

Um fato curioso sobre a ferramente é que ele mostra no topo da página as postagens e links usados como referência para as respostas da IA. Ao clicar nesta seleção, a ferramenta abre uma nova janela que imita uma linha do tempo, mostrando cada uma das publicações.