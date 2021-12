Feed cronológico do Instagram vai voltar em 2022, afirma chefe da rede social

O feed cronológico do Instagram voltará em 2022, segundo afirmou Adam Mosseri, chefe da rede social, em depoimento ao Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira (8). Está sendo trabalhada uma maneira de disponibilizar o feed por ordem de postagem novamente de maneira opcional aos usuários.

De acordo com Mosseri, o objetivo é suprir as necessidades de pessoas que ficaram insatisfeitas com o feed baseado em algoritmos, que atualmente ordenam as postagens do feed. As informações são do TechTudo.

"Acreditamos em mais transparência e responsabilidade e acreditamos em mais controle. É por isso que estamos trabalhando em uma versão de um feed cronológico que esperamos lançar no próximo ano", comentou o chefe do Instagram.

No entanto, ainda não há data definida para o retorno. O feed cronológico deixou a rede social há cinco anos.

O que é o feed do Instagram?

O feed do Instagram é a tela inicial da rede social, espaço onde os usuários compartilham suas fotos, vídeos, reels e galerias. É lá que também as pessoas interagem com outras contas por meio de comentários e curtidas. Ele é definido com base nos algoritmos.