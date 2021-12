Morre Masayuki Uemura, criador dos principais consoles da Nintendo

Masayuki Uemura, criador dos consoles principais consoles da Nintendo, faleceu aos 78 anos na segunda-feira (6). A informação sobre a morte do engenheiro só foi divulgada nesta quinta-feira (9).

O profissional deixou o cargo na fabricante de eletrônicos Sharp e entrou para a empresa de jogos em 1972. Uemura é creditado como um dos principais desenvolvedores do Famicon e do Super Famicon, além das respectivas versões fora do Japão, o Nintendo Entertainment System (NES, ou Nintendinho) e o Super Nintendo.

Após ingressar na Nintendo, ele rapidamente virou o chefe do segundo laboratório de pesquisa e desenvolvimento da empresa, o R&D2, e ficou responsável por supervisionar alguns dos principais projetos da empresa, como o Color TV-Game — console pioneiro da empresa, mas que não é muito conhecido fora do Japão, segundo o portal TecMundo.

No início da década de 1980, Uemura recebeu do então presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, a tarefa de liderar a equipe que lançaria o primeiro console doméstico da marca, com o moderno sistema de cartuchos.

O resultado foi o "Family Computer", ou Famicom, que foi um enorme sucesso no país, sendo rapidamente redesenhado, rebatizado de NES e lançado para o mercado internacional.

Legenda: O NSE é o 12º console mais vendido de todos os tempos, de acordo com um ranking de 2020 Foto: Shutterstock

O console vendeu quase 62 milhões de unidades em todo o mundo, sendo que 20 milhões desses foram comercializadas apenas no Japão, conforme o Olhar Digital. O NSE é o 12º console mais vendido de todos os tempos, de acordo com um ranking de 2020.

Já o outro produto criado por Uemura, o Super Nintendo, ou SNES, foi lançado no Japão em 1990. O console, inclusive, chegou a ser fabricado no Brasil. Ao todo, a Nintendo vendeu mais de 50 milhões de cópias em todo o mundo, marca que só foi superada pelo Nintendo Switch no ano passado.

Legenda: Console vendeu mais de 50 milhões de cópias em todo o mundo, marca que só foi superada pelo Nintendo Switch em 2020 Foto: Shutterstock

No entanto, o engenheiro não atuou somente no desenvolvimento dos hardwares, mas também participou da produção de diversos títulos, incluindo jogos esportivos e até clássicos como 'Mario Bros' e 'Donkey Kong'.

Em 2004, Uemura se aposentou da Nintendo, mas continuou como conselheiro no departamento de engenharia e pesquisa da empresa, além de assumir o cargo de diretor na Ritsumeikan University Center for Game Studies.