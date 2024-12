Epic games caiu? Loja de jogos eletrônicos fica fora do ar nesta quarta (4)

A Epic Games Store, plataforma de distribuição de jogos eletrônicos, está sofrendo com instabilidade, nesta quarta-feira (4). Desde 13h, usuários reclamam de problemas para logar com usuário e senha no serviço.

Segundo o portal Downdetector — plataforma de notificações de reclamações de usuários — mais de 500 pessoas relataram problemas com login e conexão com o servidor.

O problema afeta a compras de games, downloads e a reivindicação de jogos gratuitos.

Até a publicação desta matéria, a Epic Games não se pronunciou nas redes sociais sobre o problema.